Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagnachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,2 Prozent auf 38,20 EUR nach.
Werte in diesem Artikel
Die Bechtle-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 38,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bechtle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,70 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 136.989 Bechtle-Aktien umgesetzt.
Am 08.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 42,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. Bei einem Wert von 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,76 Prozent.
Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,700 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 45,83 EUR.
Am 08.08.2025 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,49 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 1,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Analysen zu Bechtle AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
