Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag kaum bewegt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bechtle hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Bechtle-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 37,32 EUR.

Die Bechtle-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 37,32 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bechtle-Aktie bisher bei 37,84 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 37,24 EUR. Bei 37,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 52.563 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 28,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,99 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,700 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,49 Mrd. EUR gegenüber 1,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,84 EUR je Bechtle-Aktie.

