Bechtle Aktie News: Hausse bei Bechtle am Nachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 7,4 Prozent auf 39,60 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 7,4 Prozent auf 39,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bechtle-Aktie bei 42,10 EUR. Bei 39,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 574.458 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Bei 42,10 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 6,31 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2025 (28,74 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,700 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,83 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 09.05.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,86 EUR je Bechtle-Aktie.

