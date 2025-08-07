Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit sattem Kursplus
Die Aktie von Bechtle zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 10,6 Prozent auf 40,80 EUR.
Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 10,6 Prozent auf 40,80 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Bechtle-Aktie bis auf 40,88 EUR. Bei 39,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 55.624 Aktien.
Am 14.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,16 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 29,56 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,700 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,83 EUR an.
Am 09.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,82 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,50 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2025 1,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu Bechtle AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:46
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|Bechtle Buy
|Baader Bank
|01.08.2025
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|22.07.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
