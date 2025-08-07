DAX24.125 -0,3%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,20 +2,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.243 -0,4%Euro1,1649 -0,2%Öl66,31 -0,2%Gold3.399 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
Nikkei springt weit hoch - DAX tendiert nach unten - wieder weiter entfernt vom Rekordhoch Nikkei springt weit hoch - DAX tendiert nach unten - wieder weiter entfernt vom Rekordhoch
The Trade Desk-Aktie zweistellig unter Druck nach Bilanz und Personalwechsel The Trade Desk-Aktie zweistellig unter Druck nach Bilanz und Personalwechsel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Blick auf Aktienkurs

Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit sattem Kursplus

08.08.25 09:25 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit sattem Kursplus

Die Aktie von Bechtle zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 10,6 Prozent auf 40,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
39,20 EUR 2,20 EUR 5,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 10,6 Prozent auf 40,80 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Bechtle-Aktie bis auf 40,88 EUR. Bei 39,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 55.624 Aktien.

Am 14.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,16 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 29,56 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,700 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,83 EUR an.

Am 09.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,82 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,50 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2025 1,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 10 Jahren verdient

Experten sehen bei Bechtle-Aktie Potenzial

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor 5 Jahren verloren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bechtle AG

Nachrichten zu Bechtle AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
09:46Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
09:21Bechtle BuyBaader Bank
01.08.2025Bechtle BuyWarburg Research
22.07.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
14.07.2025Bechtle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:46Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
09:21Bechtle BuyBaader Bank
01.08.2025Bechtle BuyWarburg Research
22.07.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
14.07.2025Bechtle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
01.04.2025Bechtle NeutralUBS AG
31.03.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.03.2025Bechtle NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bechtle AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen