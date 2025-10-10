Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Bechtle

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 36,30 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 36,30 EUR ab. Die Bechtle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,18 EUR ab. Bei 36,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 86.171 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Bei 42,10 EUR markierte der Titel am 08.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 15,98 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 26,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,701 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,83 EUR an.

Am 08.08.2025 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 1,49 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,47 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,83 EUR je Bechtle-Aktie.

