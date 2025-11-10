Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

So bewegt sich Bechtle

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 34,30 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere um 15:52 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 35,28 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,10 EUR. Bisher wurden heute 50.375 Bechtle-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.08.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,74 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Mit Abgaben von 16,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,703 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 45,83 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 08.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bechtle im vergangenen Quartal 1,49 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bechtle 1,51 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,83 EUR je Bechtle-Aktie.

