Bechtle Aktie News: Bechtle gibt am Mittag nach

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 33,34 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 33,34 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Bechtle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,28 EUR aus. Bei 34,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 95.698 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 42,10 EUR markierte der Titel am 08.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 20,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2025 auf bis zu 28,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,703 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,83 EUR.

Bechtle veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,44 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1,49 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,51 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,83 EUR je Aktie.

