Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Vormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 35,58 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 2,5 Prozent auf 35,58 EUR. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,58 EUR an. Bei 34,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 3.170 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,10 EUR an. Gewinne von 18,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 28,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 19,22 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,703 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,83 EUR aus.

Am 08.08.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,59 Prozent auf 1,49 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,51 Mrd. EUR gelegen.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

