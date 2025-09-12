Bechtle Aktie News: Bechtle präsentiert sich am Mittag fester

So entwickelt sich Bechtle

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 37,14 EUR.

Das Papier von Bechtle konnte um 11:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 37,14 EUR. Im Tageshoch stieg die Bechtle-Aktie bis auf 37,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.254 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,10 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 13,35 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 22,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,700 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,83 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 08.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,47 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,49 Mrd. EUR ausgewiesen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je Bechtle-Aktie.

