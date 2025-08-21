Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit KursVerlusten

Bechtle im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Minus bei 40,28 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 40,28 EUR. In der Spitze fiel die Bechtle-Aktie bis auf 40,10 EUR. Bei 41,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 67.690 Stück.

Bei 42,10 EUR markierte der Titel am 08.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 4,52 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 40,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,700 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 45,83 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 08.08.2025. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Bechtle einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie eingefahren. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2025 1,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

