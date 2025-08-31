Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagmittag gesucht

So bewegt sich Beiersdorf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 98,40 EUR zu.

Um 11:47 Uhr ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 98,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bei 99,00 EUR. Bei 98,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.580 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 39,94 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2025 (92,52 EUR). Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 5,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 128,22 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,46 EUR je Aktie.

