Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Beiersdorf zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 91,82 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich um 09:04 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 91,82 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 91,90 EUR zu. Das Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 91,78 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.879 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 137,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 33,32 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2025 bei 87,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 5,23 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 122,50 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,65 Mrd. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,42 EUR je Aktie.

