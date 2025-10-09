DAX24.644 +0,2%Est505.654 +0,1%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto16,80 -2,8%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.944 -1,1%Euro1,1616 -0,1%Öl66,42 +0,5%Gold4.032 -0,2%
Beiersdorf im Fokus

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf kommt am Vormittag kaum vom Fleck

09.10.25 09:26 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Beiersdorf zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 91,82 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
91,48 EUR 0,48 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich um 09:04 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 91,82 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 91,90 EUR zu. Das Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 91,78 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.879 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 137,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 33,32 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2025 bei 87,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 5,23 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 122,50 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,65 Mrd. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,42 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr verloren

Aktien-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Beiersdorf-Aktie

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Beiersdorf-Aktie

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
08.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
29.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
23.09.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
