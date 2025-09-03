Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 99,00 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 99,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 99,28 EUR. Bei 98,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 20.857 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 39,09 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 6,55 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,02 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 128,22 EUR an.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Beiersdorf die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

