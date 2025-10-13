DAX24.351 +0,5%Est505.556 +0,4%MSCI World4.271 +0,8%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Nas22.549 +1,6%Bitcoin98.629 -0,7%Euro1,1565 -0,4%Öl63,68 +2,6%Gold4.094 +1,9%
Blick auf Beiersdorf-Kurs

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag nahe Vortagesniveau

13.10.25 16:08 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Beiersdorf hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 90,36 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
92,28 EUR 1,44 EUR 1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 90,36 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Beiersdorf-Aktie bei 91,06 EUR. Bei 90,18 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 90,98 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 56.455 Stück gehandelt.

Am 05.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 137,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 34,38 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,02 EUR am 26.09.2025. Mit Abgaben von 3,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 121,50 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Nachrichten zu Beiersdorf AG

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
10:11Beiersdorf BuyWarburg Research
08.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
29.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
