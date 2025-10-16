DAX24.115 -0,3%Est505.601 -0,1%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin94.906 -0,2%Euro1,1658 +0,1%Öl62,36 -0,2%Gold4.231 +0,5%
Notierung im Blick

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verteuert sich am Vormittag

16.10.25 09:22 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 92,72 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 92,72 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bei 93,00 EUR. Bei 92,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 7.699 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2025 auf bis zu 137,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 87,02 EUR fiel das Papier am 26.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 121,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 1,65 Mrd. EUR, gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Beiersdorf.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,41 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

