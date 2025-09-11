DAX23.785 +0,4%ESt505.432 +0,8%Top 10 Crypto16,14 -1,6%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.687 -0,7%Euro1,1752 +0,2%Öl67,08 +0,3%Gold3.640 -0,1%
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Mittag an Fahrt

15.09.25 12:09 Uhr
Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 95,04 EUR.

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 95,04 EUR zu. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 95,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,66 EUR. Bisher wurden heute 24.091 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Gewinne von 44,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2025 auf bis zu 92,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 128,22 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2028 auf 5,59 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

