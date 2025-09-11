Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Mittag an Fahrt
Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 95,04 EUR.
Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 95,04 EUR zu. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 95,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,66 EUR. Bisher wurden heute 24.091 Beiersdorf-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Gewinne von 44,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2025 auf bis zu 92,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 128,22 EUR angegeben.
Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.
Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2028 auf 5,59 EUR je Aktie.
Analysen zu Beiersdorf AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.08.2025
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.2025
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.06.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.04.2025
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.06.2025
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
