Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf wird am Dienstagmittag ausgebremst

16.09.25 12:06 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf wird am Dienstagmittag ausgebremst

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 93,14 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
93,02 EUR -1,86 EUR -1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 93,14 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Beiersdorf-Aktie bei 91,96 EUR. Mit einem Wert von 92,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 102.284 Aktien.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR an. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 32,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 91,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,27 Prozent.

Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 125,50 EUR.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
08:01Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
10.09.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
29.08.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
