Beiersdorf im Fokus

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochmittag stabil

17.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Beiersdorf hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Beiersdorf-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 92,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
92,20 EUR 2,08 EUR 2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:47 Uhr die Beiersdorf-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 92,14 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 92,84 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Beiersdorf-Aktie bei 91,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 172.526 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 137,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 49,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 91,34 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 125,50 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Bildquellen: Beiersdorf

