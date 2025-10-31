Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagabend mit Einbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Beyond Meat. Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,7 Prozent auf 1,61 USD.
Das Papier von Beyond Meat befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,7 Prozent auf 1,61 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Beyond Meat-Aktie ging bis auf 1,55 USD. Mit einem Wert von 1,66 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.037.168 Stück gehandelt.
Am 23.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 379,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2025 bei 0,50 USD. Mit Abgaben von 68,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 06.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -0,53 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 74,96 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 93,19 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,590 USD je Beyond Meat-Aktie.
