US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?
Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika 
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagabend mit Einbußen

31.10.25 20:23 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagabend mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Beyond Meat. Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,7 Prozent auf 1,61 USD.

Beyond Meat
1,41 EUR 0,01 EUR 0,64%
Das Papier von Beyond Meat befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,7 Prozent auf 1,61 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Beyond Meat-Aktie ging bis auf 1,55 USD. Mit einem Wert von 1,66 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.037.168 Stück gehandelt.

Am 23.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 379,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2025 bei 0,50 USD. Mit Abgaben von 68,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 06.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -0,53 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 74,96 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 93,19 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,590 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Beyond Meat

Analysen zu Beyond Meat

DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.02.2020Beyond Meat buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
29.10.2019Beyond Meat overweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
28.01.2020Beyond Meat NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.10.2019Beyond Meat NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2019Beyond Meat market-performBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
18.09.2020Beyond Meat UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Beyond Meat SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beyond Meat nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen