BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Im NASDAQ-Handel gewannen die BioNTech (ADRs)-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 15:51 Uhr wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 101,18 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 102,20 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,99 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 40.785 BioNTech (ADRs)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,24 USD. Dieser Kurs wurde am 18.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 22,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 81,84 USD. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 23,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 135,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BioNTech (ADRs) ein Ergebnis je Aktie von -3,62 USD vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 113,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 295,83 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 138,55 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 03.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 09.11.2026.

2025 dürfte BioNTech (ADRs) einen Verlust von -4,914 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

