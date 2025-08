BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) legt am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Das Papier von BioNTech (ADRs) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,1 Prozent auf 111,75 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,1 Prozent auf 111,75 USD zu. Die BioNTech (ADRs)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 115,34 USD. Bei 112,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 63.537 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2024 markierte das Papier bei 131,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 17,44 Prozent Luft nach oben. Bei 76,55 USD fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 31,50 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 135,33 USD.

BioNTech (ADRs) gewährte am 05.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,82 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 192,39 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,61 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,51 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 10.08.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --4,649 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen?

BioNTech-Aktie gibt nach: Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb zur Fokussierung auf Krebsforschung

BioNTech-Aktie vor Bilanzvorlage: Experten erwarten neue Impulse