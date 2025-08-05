BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

BioNTech (ADRs) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 112,03 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 112,03 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 113,08 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 111,61 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 18.103 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 131,24 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Kursplus von 17,15 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.08.2024 Kursverluste bis auf 78,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für BioNTech (ADRs)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 135,33 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,62 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 295,83 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 10.08.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,979 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

