BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Abend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,1 Prozent auf 109,33 USD.

Um 20:06 Uhr wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 109,33 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie sogar auf 109,90 USD. Bei 105,37 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 247.028 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 129,27 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 18,24 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 81,84 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 25,14 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für BioNTech (ADRs)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 135,67 USD.

Am 03.11.2025 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 1,77 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

2025 dürfte BioNTech (ADRs) einen Verlust von -3,624 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

