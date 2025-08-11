BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

DAX24.055 -0,1%ESt505.338 +0,1%Top 10 Crypto16,59 +1,2%Dow44.438 +1,1%Nas21.562 +0,8%Bitcoin102.387 +0,1%Euro1,1669 +0,5%Öl66,36 -0,5%Gold3.341 -0,1%
12.08.25 16:09 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 110,32 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
95,30 EUR 2,40 EUR 2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:40 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 110,32 USD. Den Tageshöchststand markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 110,45 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 109,72 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 27.989 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,24 USD erreichte der Titel am 18.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 15,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,99 USD ab. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 37,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 135,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. Das EPS lag bei -1,81 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,62 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 113,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 295,83 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 138,55 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 03.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Laut Analysten dürfte BioNTech (ADRs) im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -4,983 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
03.06.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
