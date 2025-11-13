DAX24.087 -1,2%Est505.751 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.994 -1,8%Bitcoin87.067 -0,6%Euro1,1642 +0,4%Öl63,03 +0,6%Gold4.210 +0,3%
Aktienkurs aktuell

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

13.11.25 16:08 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 5,5 Prozent auf 105,59 USD nach.

Um 15:52 Uhr ging es für die BioNTech (ADRs)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 5,5 Prozent auf 105,59 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 103,27 USD nach. Mit einem Wert von 105,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 138.314 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 129,27 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 18,32 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,49 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BioNTech (ADRs) 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 135,67 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Am 03.11.2025 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,90 USD je Aktie gewesen. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,77 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2025 -3,550 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
12.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
04.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
mehr Analysen