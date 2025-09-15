BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger schicken BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag ins Plus

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Zuletzt sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 99,14 USD zu.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 99,14 USD zu. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 99,57 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,09 USD. Bisher wurden heute 32.536 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Am 18.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,24 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,84 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 21,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten BioNTech (ADRs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 135,33 USD aus.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,81 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,62 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 295,83 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 113,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,55 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 09.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Verlust in Höhe von -4,914 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?

Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken

BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger