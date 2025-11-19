DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 -7,5%Nas22.465 +0,1%Bitcoin77.164 -3,7%Euro1,1526 -0,5%Öl63,52 -2,0%Gold4.071 +0,1%
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- Wall Street verhalten freundlich -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
NVIDIA-Aktie vor den Quartalszahlen: Sollten Anleger noch zugreifen oder in Deckung gehen?
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Notierung im Blick

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verzeichnet am Abend Verluste

19.11.25 20:23 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verzeichnet am Abend Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 101,78 USD ab.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 19:59 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 101,78 USD abwärts. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 101,48 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 102,92 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 95.189 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 129,27 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,84 USD am 08.04.2025. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 24,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 135,67 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025. BioNTech (ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,77 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,37 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2025 einen Verlust in Höhe von -3,516 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie unter Druck: Pfizer trennt sich offenbar von gesamter Beteiligung

BioNTech-Aktie fester: Analyst sieht Potenzial in der neuartigen Kombitherapie

BioNTech-Aktie stabil: Verluste weiter eingedämmt - Geld von Bristol Myers Squibb

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
17.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
04.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
