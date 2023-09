BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagnachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 108,08 USD.

Um 16:07 Uhr ging es für die BioNTech (ADRs)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 108,08 USD. Das bisherige Tagestief markierte BioNTech (ADRs)-Aktie bei 107,27 USD. Mit einem Wert von 107,27 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51.806 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,99 USD erreichte der Titel am 16.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 74,86 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.08.2023 bei 95,51 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 11,63 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 142,29 USD an.

Am 07.08.2023 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,79 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 6,45 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 167,70 EUR – das entspricht einem Minus von 94,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.200,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q3 2023 wird am 06.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 04.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech (ADRs) ein EPS in Höhe von 5,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

