BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) gibt am Montagnachmittag ab

24.11.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 94,82 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
83,85 EUR -1,00 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,8 Prozent auf 94,82 USD ab. Bei 94,17 USD markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 95,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 36.242 Aktien.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 129,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 36,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 81,84 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,69 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BioNTech (ADRs)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 135,67 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 vor. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,90 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,77 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,37 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -3,516 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
17.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
04.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
