BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger greifen bei BioNTech (ADRs) am Abend zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 96,73 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von BioNTech (ADRs) legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 96,73 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf 98,03 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 95,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 168.194 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.
Am 08.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 129,27 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 33,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,39 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 135,67 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.
BioNTech (ADRs) ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,77 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,37 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Verlust von -3,516 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie
BioNTech-Aktie unter Druck: Pfizer trennt sich offenbar von gesamter Beteiligung
BioNTech-Aktie fester: Analyst sieht Potenzial in der neuartigen Kombitherapie
BioNTech-Aktie stabil: Verluste weiter eingedämmt - Geld von Bristol Myers Squibb
Übrigens: BioNTech (ADRs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|04.11.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|22.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|07.05.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|11.03.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2024
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.08.2024
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioNTech (ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen