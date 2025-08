BMW Aktie News: BMW am Mittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BMW. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 82,26 EUR zu.

Um 11:47 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 82,26 EUR. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 82,48 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 138.734 BMW-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,90 EUR) erklomm das Papier am 28.07.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,50 Prozent hinzugewinnen. Bei 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,46 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,00 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 90,23 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BMW am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,93 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BMW.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,79 EUR je Aktie.

