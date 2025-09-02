DAX23.777 +0,8%ESt505.349 +0,5%Top 10 Crypto15,50 -1,6%Dow45.406 +0,3%Nas21.546 +0,2%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1636 -0,2%Öl67,00 -0,6%Gold3.547 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Porsche PAG911 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street freundlich -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ciena überrascht die Anleger mit einem +29 %igen Umsatzplus dank KI! Ciena überrascht die Anleger mit einem +29 %igen Umsatzplus dank KI!
Trump zieht im Zollstreit offenbar vor den Supreme Court Trump zieht im Zollstreit offenbar vor den Supreme Court
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Blick auf BMW-Kurs

BMW Aktie News: BMW gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

04.09.25 16:10 Uhr
BMW Aktie News: BMW gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 88,54 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
88,48 EUR -0,16 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BMW konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 88,54 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,16 EUR. Bei 88,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 157.120 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,59 Prozent. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 40,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 90,50 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,15 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,17 Prozent zurück. Hier wurden 33,93 Mrd. EUR gegenüber 36,94 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2025 10,87 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor einem Jahr abgeworfen

So schätzen die Analysten die Zukunft der BMW-Aktie ein

Aktien von Tesla BYD, Mercedes-Benz & Co. uneins: Pkw-Zulassungen in der EU ziehen im Juli an - BYD überholt Tesla

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025BMW KaufenDZ BANK
05.08.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025BMW OutperformBernstein Research
01.08.2025BMW BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025BMW KaufenDZ BANK
05.08.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025BMW OutperformBernstein Research
01.08.2025BMW BuyUBS AG
01.08.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
17.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
11.07.2025BMW Equal WeightBarclays Capital
10.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital
24.11.2023BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen