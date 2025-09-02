BMW Aktie News: BMW gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Blick auf BMW-Kurs

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 88,54 EUR.

Das Papier von BMW konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 88,54 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,16 EUR. Bei 88,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 157.120 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,59 Prozent. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 40,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 90,50 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,15 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,17 Prozent zurück. Hier wurden 33,93 Mrd. EUR gegenüber 36,94 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2025 10,87 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

