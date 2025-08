BMW Aktie News: BMW am Mittwochnachmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BMW zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 84,68 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 15:51 Uhr 1,1 Prozent. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 85,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,44 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 192.555 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.07.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,65 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 4,30 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 90,23 EUR.

BMW ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

