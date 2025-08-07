BMW Aktie News: BMW am Freitagmittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 86,84 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 86,84 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 87,14 EUR. Bei 87,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 549.180 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2025 bei 90,90 EUR. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 4,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (62,96 EUR). Abschläge von 27,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,03 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 90,23 EUR je BMW-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,15 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 33,93 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,94 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,91 EUR je Aktie belaufen.

