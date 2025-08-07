BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Nachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von BMW gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 86,52 EUR.
Die BMW-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 86,52 EUR abwärts. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 86,52 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 87,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 452.756 BMW-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2025 bei 90,90 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 5,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,02 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 90,23 EUR.
Am 31.07.2025 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 33,93 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 36,94 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,91 EUR je BMW-Aktie.
BMW-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen
Hot Stocks heute: BMW Top Pick in der Branche - Novo Nordisk rechnet mit Nachahmern ab
Continental-Aktie höher: Ergebnisse in der Autosparte übertreffen Erwartungen - Rechtsstreit mit BMW
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|05.08.2025
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|BMW Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
