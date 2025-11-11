BMW Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von BMW

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 86,46 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 86,46 EUR. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 85,66 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 86,92 EUR. Zuletzt wechselten 215.662 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,72 EUR an. 6,08 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,96 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 27,18 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,93 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 88,95 EUR für die BMW-Aktie.

Am 05.11.2025 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 0,64 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 32,31 Mrd. EUR, gegenüber 32,41 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,28 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BMW am 12.03.2026 präsentieren. BMW dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.03.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 10,54 EUR je Aktie aus.

