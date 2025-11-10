BMW Aktie News: BMW am Nachmittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BMW. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 86,54 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 86,54 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 87,30 EUR. Bei 86,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 279.514 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 5,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,92 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 88,77 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 05.11.2025 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,74 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 32,31 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 32,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.03.2026 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 17.03.2027 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 10,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

