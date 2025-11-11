DAX23.983 +0,1%Est505.692 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1555 ±-0,0%Öl63,84 -0,3%Gold4.136 +0,5%
Aktienkurs im Fokus

BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit Abschlägen

11.11.25 09:22 Uhr
BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 86,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
86,90 EUR -0,24 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,6 Prozent auf 86,40 EUR ab. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 86,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.517 BMW-Aktien.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,16 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,96 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 27,13 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,93 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 88,95 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 05.11.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,74 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 32,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 17.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BMW.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2025 10,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ninelle / Shutterstock.com

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
10.11.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.2025BMW BuyUBS AG
06.11.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025BMW KaufenDZ BANK
06.11.2025BMW OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.2025BMW BuyUBS AG
06.11.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
06.11.2025BMW KaufenDZ BANK
06.11.2025BMW OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.11.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
17.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
15.10.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
08.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital
24.11.2023BMW UnderweightBarclays Capital

