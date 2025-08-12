BMW Aktie News: BMW am Mittwochnachmittag im Plus

Blick auf BMW-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BMW. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 88,60 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 88,60 EUR zu. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 88,64 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 87,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 255.214 BMW-Aktien gehandelt.

Am 28.07.2025 markierte das Papier bei 90,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,60 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 62,96 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 40,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,02 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 90,23 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 31.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,93 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BMW rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,91 EUR je BMW-Aktie.

