Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Wall Street fester -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Amazon-Vorstoß drückt Aktien von Kroger, Walmart und Costco ins Minus
Sixt-Aktie knickt ein: Vorsteuergewinn von Sixt wächst nicht so stark wie gedacht
Blick auf BMW-Kurs

BMW Aktie News: BMW am Mittwochnachmittag im Plus

13.08.25 16:09 Uhr
BMW Aktie News: BMW am Mittwochnachmittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BMW. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 88,60 EUR nach oben.

BMW AG
88,02 EUR 0,60 EUR 0,69%
Um 15:52 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 88,60 EUR zu. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 88,64 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 87,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 255.214 BMW-Aktien gehandelt.

Am 28.07.2025 markierte das Papier bei 90,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,60 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 62,96 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 40,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,02 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 90,23 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 31.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,93 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BMW rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,91 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
07.08.2025BMW KaufenDZ BANK
05.08.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025BMW OutperformBernstein Research
01.08.2025BMW BuyUBS AG
01.08.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.08.2025BMW KaufenDZ BANK
05.08.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025BMW OutperformBernstein Research
01.08.2025BMW BuyUBS AG
01.08.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
17.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
11.07.2025BMW Equal WeightBarclays Capital
10.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
01.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital
24.11.2023BMW UnderweightBarclays Capital

