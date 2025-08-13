BMW Aktie News: BMW verteidigt am Donnerstagmittag Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 88,68 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Werte in diesem Artikel
Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der BMW-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 88,68 EUR. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 88,90 EUR aus. Bei 88,40 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 88,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 58.628 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 90,90 EUR markierte der Titel am 28.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,50 Prozent. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 62,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 29,00 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,02 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,23 EUR an.
Am 31.07.2025 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 2,85 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 4,15 EUR je Aktie eingefahren. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,93 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte BMW die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,91 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BMW-Aktie
DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 3 Jahren eingefahren
Hot Stocks heute: Shortseller bleiben bei Commerzbank und Porsche am Ball - Trade der Woche (BMW)
Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: KENCKOphotography / Shutterstock.com
Nachrichten zu BMW AG
Analysen zu BMW AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|05.08.2025
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|BMW Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|05.08.2025
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|BMW Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.07.2025
|BMW Equal Weight
|Barclays Capital
|10.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.03.2025
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.2023
|BMW Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen