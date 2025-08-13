BMW Aktie News: BMW verteidigt am Donnerstagmittag Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 88,68 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der BMW-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 88,68 EUR. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 88,90 EUR aus. Bei 88,40 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 88,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 58.628 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 90,90 EUR markierte der Titel am 28.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,50 Prozent. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 62,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 29,00 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,02 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,23 EUR an.

Am 31.07.2025 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 2,85 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 4,15 EUR je Aktie eingefahren. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,93 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte BMW die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,91 EUR je Aktie.

