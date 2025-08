Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagnachmittag billiger

Kurs der Boeing

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 217,74 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,8 Prozent auf 217,74 USD. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 217,68 USD. Mit einem Wert von 219,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 186.782 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,59 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 128,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 68,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,048 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 240,50 USD je Boeing-Aktie an.

Boeing gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,92 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,33 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,75 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,87 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Boeing dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -1,904 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

