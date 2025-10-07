DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto17,06 -2,0%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.778 -1,7%Euro1,1653 -0,5%Öl65,73 +0,3%Gold3.982 +0,5%
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Tesla mit Billig-Auto -- Novo Nordisk, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, AppLovin im Fokus
Top News
AMD-Aktie setzt nach OpenAI-Deal Kursrally fort: Analyst sorgt für Rückenwind AMD-Aktie setzt nach OpenAI-Deal Kursrally fort: Analyst sorgt für Rückenwind
+211%: US-Regierung steigt bei Trilogy Metals ein und lässt die Aktie abheben +211%: US-Regierung steigt bei Trilogy Metals ein und lässt die Aktie abheben
Profil
Aktie im Blick

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend mit positiven Vorzeichen

07.10.25 20:29 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Boeing. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 221,16 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
191,00 EUR 2,00 EUR 1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 221,16 USD nach oben. Die Boeing-Aktie legte bis auf 223,95 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 220,11 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 547.595 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei 242,59 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 8,83 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 128,92 USD am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 71,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,048 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 238,83 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 29.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,75 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 16,87 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Am 28.10.2026 wird Boeing schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,023 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 5 Jahren eingebracht

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group

Boeing-Aktie sinkt: Start des Langstreckenflieger 777X wird wohl auf frühestens 2027 verschoben

In eigener Sache

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.

DatumMeistgelesen
