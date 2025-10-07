Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Aufschlag

Boeing im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 223,53 USD zu. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 223,95 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 220,11 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 198.476 Boeing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 7,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 128,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,048 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 238,83 USD an.

Am 29.07.2025 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,88 Prozent auf 22,75 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -2,023 USD je Aktie ausweisen dürften.

