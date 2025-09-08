Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochnachmittag leichter

Blick auf Boeing-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 228,58 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 228,58 USD. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 228,44 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 229,70 USD. Bisher wurden heute 83.070 Boeing-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,59 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 6,13 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,048 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 242,17 USD für die Boeing-Aktie aus.

Am 29.07.2025 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,92 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 22,75 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Boeing-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,992 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

