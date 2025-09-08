Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verbilligt sich am Mittwochabend

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Boeing. Zuletzt fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 227,05 USD ab.

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 227,05 USD. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 226,60 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 229,70 USD. Bisher wurden heute 355.691 Boeing-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,59 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 128,92 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,048 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 242,17 USD.

Am 29.07.2025 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,92 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,33 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 22,75 Mrd. USD gegenüber 16,87 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -1,992 USD ausweisen wird.

