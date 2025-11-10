Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Montagabend vermehrt von Boeing

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 194,08 USD ab.

Die Boeing-Aktie musste um 20:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 194,08 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 193,20 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 195,89 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 472.916 Boeing-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,59 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2025 erreicht. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 20,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 128,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 33,57 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,048 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 243,43 USD.

Boeing gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -7,14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,97 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,27 Mrd. USD im Vergleich zu 17,84 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -9,324 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

