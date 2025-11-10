Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 195,07 USD.

Das Papier von Boeing konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 195,07 USD. Bei 195,89 USD erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 195,89 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 210.173 Boeing-Aktien.

Am 30.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,59 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 24,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 128,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,048 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 243,43 USD.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -7,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -9,97 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,44 Prozent auf 23,27 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -9,324 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Boeing von vor 5 Jahren abgeworfen

Ryanair-Aktie mit neuem Rekord: Passagierprognose angehoben

Boeing-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats