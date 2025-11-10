Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Montagnachmittag freundlich
Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 195,07 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Boeing konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 195,07 USD. Bei 195,89 USD erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 195,89 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 210.173 Boeing-Aktien.
Am 30.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,59 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 24,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 128,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,048 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 243,43 USD.
Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -7,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -9,97 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,44 Prozent auf 23,27 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -9,324 USD je Boeing-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Boeing von vor 5 Jahren abgeworfen
Ryanair-Aktie mit neuem Rekord: Passagierprognose angehoben
Boeing-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Nachrichten zu Boeing Co.
Analysen zu Boeing Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2025
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.2025
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.2024
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.2024
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.2024
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.01.2023
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|22.12.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|03.11.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.2022
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Boeing Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen