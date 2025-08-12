Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing reagiert am Mittwochnachmittag positiv
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 234,99 USD.
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 234,99 USD. Die Boeing-Aktie legte bis auf 235,13 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 233,38 USD. Bisher wurden heute 138.556 Boeing-Aktien gehandelt.
Am 30.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 3,23 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 128,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 45,14 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,048 USD belaufen. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 240,50 USD.
Am 29.07.2025 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,75 Mrd. USD – ein Plus von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -1,984 USD je Aktie ausweisen dürften.
Analysen zu Boeing Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:11
|Boeing Buy
|UBS AG
|12.08.2025
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.2025
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|30.07.2025
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
