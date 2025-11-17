DAX23.585 -1,2%Est505.643 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 -0,1%Nas22.786 -0,5%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1596 -0,2%Öl64,18 -0,2%Gold4.060 -0,5%
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Boeing am Montagnachmittag auf rotes Terrain

17.11.25 16:08 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Boeing am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 192,81 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
166,30 EUR -1,38 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 192,81 USD. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 192,36 USD nach. Mit einem Wert von 194,47 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 103.687 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 242,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,14 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,048 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 243,43 USD für die Boeing-Aktie.

Boeing gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -7,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -9,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,44 Prozent auf 23,27 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -9,345 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
12:56Boeing BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Boeing KaufenDZ BANK
