Aktienentwicklung

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gibt am Nachmittag ab

19.08.25 16:09 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,5 Prozent auf 226,65 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
193,92 EUR -3,08 EUR -1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der New York-Sitzung um 2,5 Prozent auf 226,65 USD ab. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 226,45 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 232,00 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 203.219 Aktien.

Am 30.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 242,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 7,03 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (128,92 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,048 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 240,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 29.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 22,75 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,87 Mrd. USD umgesetzt.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,989 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie sinkt: Flug nach Korfu muss wegen Störung an Triebwerk mit Flammen unterbrochen werden

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren eingebracht

Lufthansa-Aktie in Grün: Lufthansa erwägt offenbar Boeing-Käufe über Schweiz zur Zollentschärfung

